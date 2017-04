'Dit is zwabberend beleid van Economische Zaken'

Het Groninger Gasberaad kijkt met gemengde gevoelens naar het terugdraaien van de gaskraan. Voorzitter Jan Wigboldus spreekt van een 'zwabberend beleid bij Economische Zaken'.

'Een paar maanden terug vroegen we erom en kregen nul op het rekest. Er werden contracten genoemd, leveringszekerheid en 'je kon Nederland toch niet in de kou laten zitten'. Dat soort verhalen', kijkt Wigboldus terug op eerdere gesprekken met EZ.'En nu bij het mooiste weer van de wereld wordt er gezegd: we gaan toch maar tien procent naar beneden.''Het is een zwabberend beleid en dit gaat negatief doorwerken voor het heel kleine beetje vertrouwen wat wij nog hebben hier in Groningen.'