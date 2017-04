NAM schrapt open avond na aankondiging demonstratie

De door de NAM aangekondigde open avond voor omwonenden van de gaslocatie bij Warffum gaat donderdag niet door.

Aanleiding is de demonstratieve optocht die de actiegroep Warffum Alert gelijktijdig gaat houden.Ze zijn het niet eens met het voornemen van de NAM om ook de laatste miljard kuub gas bij het dorp te winnen.De open dag houdt daar geen verband mee. Die was gericht op het groot onderhoud, dat elke vijf jaar op de locatie wordt verricht.De NAM besloot er er een streep door te zetten. 'Wij vinden het belangrijk tijdens de open avond een gesprek te voeren met de omwonenden. Uit ervaring blijkt dat dit vrijwel niet mogelijk als het gecombineerd wordt met een protestbijeenkomst,' llicht een woordvoerder het besluit toeHij wijst er verder op dat ook de veiligheid een rol speelt. 'Er is een strikt veiligheidsbeleid. Door de combinatie zou een onoverzichtelijke situatie op de locatie kunnen ontstaan.'Warffum Alert laat weten dat de demonstratieve tocht gewoon door gaat. 'Erg flauw,' reageert mede-initiatiefnemer Erik de Graaf.Er hadden zich honderd mensen opgegeven voor de open avond. 'Wij kijken de komende tijd hoe we op een ander moment met de omwonenden van de Warffum locatie in gesprek kunnen gaan,' aldus de NAM.