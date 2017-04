Zuidhorners moeten 'voorlopig leven met overvolle treinen'

(Foto: Jos @ FPS-Groningen/Flickr)

Het is een geregeld terugkerend thema in de gemeenteraad van Zuidhorn: de overvolle treinen op het traject Groningen-Leeuwarden.

Deze keer werd het onderwerp in het vragenuur ter sprake gebracht door CDA-raadslid Annejet Jansma.



'Sardientjes in een blik'

Volgens Jansma moeten reizigers die in Zuidhorn instappen er rekening mee houden dat ze in een overvolle trein terecht komen. 'Als sardientjes-in-een-blik' constateerde Jansma en dat leidt volgens haar tot irritatie onder reizigers.



Problemen in de ochtendspits

Burgemeester Bert Swart, portefeuillehouder spoor in Zuidhorn, erkent dat er sprake is van overvolle treinen. Swart: 'Allereerst is het natuurlijk mooi dat steeds meer mensen de trein pakken, daar ben ik blij mee. Het probleem van de volle treinen speelt vooral in de ochtendspits. Gedurende de dag is het aantal reizigers meer verspreid en speelt het probleem niet.'



Swart heeft de problematiek aangekaart bij Arriva: 'De vervoerder heeft op dit moment geen reserve-treinstellen, dus hoe spijtig het ook is, we moeten er voorlopig mee leven.'



Gevaarlijke stoffen?

VVD-raadslid René Westerhof-Dijkinga vroeg de portefeuillehouder of er op het spoor Leeuwarden-Groningen meer gevaarlijke stoffen worden vervoerd nu het spoor tussen Groningen en Hoogeveen wegens onderhoud de komende twee weken is gestremd.



Door die stremming rijden goederentreinen van en naar Groningen om via Leeuwarden. Swart moest het antwoord schuldig blijven, maar beloofde het uit te zoeken.

Door: Jan Been Correctie melden