Paardenmestregels van Schiermonnikoog bijgesteld

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

Een paard of pony die is gespannen voor een kar of koets moet vanaf november een poepopvangzak dragen op Schiermonnikoog. Nou ja, moest. Want die regel is nu bijgesteld.





Poepzak niet meer verplicht

Het is al een veelbesproken onderwerp in de gemeenteraad en de bezwaren zijn gehoord. De voltallige raad stemt ermee in dat de regels versoepeld worden. Een poepzak is niet meer verplicht. Maar als een paard of pony poept dan moet dat direct opgeruimd worden door de ruiter of de verzorger van het paard. Anders volgt een bekeuring.



Opruimplicht blijft

Voor de ruiter blijft alles hetzelfde. Die moet ook direct de mest opruimen. De regels gelden zowel binnen als buiten de bebouwde kom op plekken die ook zijn bestemd voor voetgangers of fietsers.



De raad hoopt dat het eiland paardenmestvrij blijft. Binnenkort volgt er een evaluatie van het gewijzigde beleid.



