Knuffel voor burgemeester Swart

Belofte maakt schuld en die schuld werd dinsdagavond ingelost door het Zuidhorner ChristenUnie-raadslid Alex Steenbergen. Hij knuffelde burgemeester Bert Swart, omdat die erin was geslaagd de afsluiting van de Fanerweg in Zuidhorn slechts twee maanden te laten duren.

Steenbergen stelde enige tijd geleden dat hij Swart een knuffel zou geven als het de burgemeester zou lukken de vervanging van de spoorbrug in de Fanerweg niet langer te laten duren dan maximaal vier maanden.De bijna honderd jaar oude spoorbrug over de Fanerweg moet worden vervangen. omdat het spoor tussen Hoogkerk en Zuidhorn wordt verdubbeld. Die verdubbeling is nodig omdat er een extra sneltrein gaat rijden tussen Groningen en Leeuwarden.Aanvankelijk gingen de provincie en ProRail ervan uit dat de werkzaamheden een jaar zouden duren. Dat leidde tot onrust in Zuidhorn omdat het vele verkeer op de provinciale weg dan een jaar lang door het centrum van Zuidhorn zou moeten rijden. Ook burgemeester Swart vond dat onwenselijk en zegde toe met de provincie en ProRail te praten over een andere oplossing.Uitkomst van die besprekingen is dat het project binnen twee maanden kan worden uitgevoerd door meerdere ploegen tegelijk die langer doorwerken. Bovendien wordt tijdwinst geboekt doordat de nieuwe brug op het terrein naast de huidige spoorbrug kan worden gebouwd.Burgemeester Swart oogste lof voor zijn inzet en dat leverde hem de beloofde knuffel op van raadslid Alex Steenbergen.