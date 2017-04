Bløf brengt 'ode aan de onafhankelijke platenzaak' in de stad

De Zeeuwse popband Bløf speelt zaterdag in Plato. 'Een ode aan de onafhankelijke platenzaak', noemen de bandleden hun optreden.

De band van voorman Paskal Jakobsen is vrijdag en zaterdag in Groningen vanwege twee uitverkochte optredens in de Oosterpoort.Tussen de twee grote optredens in heeft Bløf tijd vrijgemaakt voor 'een intiem optreden' in de platenzaak in de stad. Het is onderdeel van Record Store Day