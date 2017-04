Lopsters gaan per kilo afval betalen

Inwoners van de gemeente Loppersum betalen per 1 januari 2018 per kilo afval. De raad is akkoord met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om per 1 januari 2018 Diftar in te voeren. Diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven'.

Dit betekent dat wanneer inwoners van Loppersum zoveel mogelijk hun afval scheiden, ze minder in de grijze bak hoeven te doen en goedkoper uit zijn. 'Ik adviseer de Lopsters om straks hun komkommers bij de groentenboer in een papieren zak te kopen in plaats van in plastic folie', zegt wethouder Bé Schollema.Gemiddeld genomen gaan de Lopsters die hun afval scheiden er tien euro op vooruit. Dat is voor veel mensen een fooi in hun huishoudboekje. Voor de echte fanatiekelingen die nul kilo inleveren loopt het verder op. 'Die zijn zo'n 125 euro per jaar kwijt. Terwijl dat nu zo'n 275 euro is', zegt Schollema. Maar volgens de wethouder draait het niet alleen om de portemonnee. 'Het gaat vooral om wat beter is voor het milieu. Dat is belangrijker dan geld.'De raad ging niet zonder slag of stoot akkoord met het invoeren van Diftar. De oppositie wilde het besluit uitstellen tot de gemeentelijke fusie met Delfzijl en Appingedam. Die twee gemeenten hebben twee jaar geleden gekozen om afval te scheiden nadat het is opgehaald.'In Delfzijl en Appingedam denken ze anders over het scheiden van afval. Als het college dit doordrukt, dan komt dat een beoogde samenwerking niet ten goede', zegt Hans Sauerborn van Gemeentebelangen/D66. Loppersum Vooruit wil daarom dat de wethouder onderzoekt wat het kost als Diftar na een mogelijke fusie eventueel weer van tafel moet.Volgens Schollema zijn de mensen in Loppersum een beetje onderzoek-moe en is het tijd om door te pakken. Na protest van een aantal oppositiepartijen en een hoofdelijke stemming, werd het voorstel uiteindelijk met acht tegen zes aangenomen. PvdA-raadslid Chris Bultje stemde niet mee omdat hij eerder weg moest.