Hardlopers opgelet: de inschrijving van de 4 Mijl start vandaag

De inschrijving voor de 4 Mijl van Groningen start vandaag om 12 uur. Aan de 31ste editie van het hardloopevenement kunnen 23.000 lopers meedoen.

De 4 Mijl van Groningen wordt op zondag 8 oktober gehouden. Dit jaar is het goede doel van de loop Kids United.Op de avond voor de 4 Mijl vindt de 4 Mijl 4 You plaats, bedoeld om het parcours 'op een andere wijze' af te leggen, zoals op skates, in een rolstoel of met een kinderwagen. De inschrijving hiervoor start 13 juni.