Robben vindt in Madrid zijn Waterloo met Bayern

(Foto: nos.nl)

Het Champions League-avontuur van Arjen Robben zit erop. In Madrid ging zijn Bayern München na verlenging met 4-2 onderuit.

Bayern moest de 2-1 nederlaag in eigen huis van vorige week weg zien te poetsen. Robben was voor rust dicht bij een treffer, maar hij schoot over.



Robben aan de basis van de 0-1

Het echte vuurwerk barstte na rust los. Robben ging neer in het strafschopgebied, waarna Robert Lewendowski Bayern vanaf elf meter op voorsprong zetten: 0-1.



Ook in Madrid 1-2

Door treffers van Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos (eigen goal) stond er net als in München 1-2 op het scorebord na negentig minuten.



Bayern, dat na 84 minuten met tien man verder moest na rood voor Arturo Vidal, hield het in de verlenging bijna een kwartier vol.



Ronaldo kraakt Bayern

Ronaldo brak vervolgens de ban en zette Real op 2-2. Daarna liepen de Madrilenen nog uit naar 4-2 dankzij opnieuw Ronaldo en Marco Asensio.

