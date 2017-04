Haren houdt voet bij stuk: stoepkrijten blijft strafbaar

Stoepkrijten in de gemeente Haren kan je nog steeds op een boete komen te staan. De algemene plaatselijke verordening wordt hiervoor niet aangepast.

Gezond Verstand Haren diende dinsdagavond een motie in waarbij stroepkrijten in de openbare ruimte niet langer beboet zou worden. Die motie werd gisteravond door geen enkele andere partij aangenomen.Ook al wordt het nooit in de praktijk gebracht, de algemene plaatselijke verordening (APV) biedt op dit moment de mogelijkheid om kinderen die tekeningen op de stoep maken te bekeuren, op straffe van 140 euro.De gemeente laat weten dat er nog nooit een kind is beboet voor stoepkrijten.PvdA-fractievoorzitter Ton Sprenger overhandigde aan burgemeester van Veen een doosje stoepkrijt met de grap: dan hoeft de burgemeester zich niet langer bezig te houden met het verlenen van schriftelijke toestemming voor het stoepkrijten en kan zich concentreren op serieuze zaken.Ook de VVD steunde de motie niet. Zo mag je ook niet leunen niet muren en mag er niet worden geflyerd volgens de APV. 'Als we alles zo letterlijk nemen dan kun je de hele raad wel beboeten voor het uitdelen van folders', grapt Ietje Jacobs van de VVD.De APV gemeente Haren 2014 is volgens burgemeester Van Veen wel aan vernieuwing toe. In het voorjaar 2019 wordt de APV herzien en opgeschoond.