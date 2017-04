Kamp: 'Alders doet zijn werk bijzonder goed'

Minister Henk Kamp vindt dat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 'keihard werkt' en zijn werk 'bijzonder goed doet'. Dat zei Kamp dinsdagavond in het tv-programma Pauw.

'Hij is in het belang van de Groningers bezig om te zorgen dat de dingen die gedaan moeten worden ook gebeuren. En zo snel mogelijk gebeuren', aldus Kamp.In de afgelopen week was er vanuit Groningen veel kritiek op Alders. De Groninger Bodem Beweging stapte uit het overleg met Alders over een nieuw schadeprotocol. Ook het Groninger Gasberaad verliet de tafel.De gemeenteraad van Ten Boer gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Alders. Dinsdag voegde Loppersum zich daar ook bij.Volgens Kamp zijn de simpele schades hersteld de afgelopen tijd en werkt Alders 'keihard' om 'op een verstandige manier' grotere schades af te handelen. Hierbij gaat het vaak om het verstevigen van woningen en daarmee het tijdelijk uit huis zetten van bewoners.'Je kunt niet zomaar mensen hun huis uitzetten. Als je een huis moet versterken, dan moet je met de mensen praten en uitleggen waarom je denkt dat dit moet gebeuren. Daar werkt hij keihard aan.'