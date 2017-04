De Rieshoek krijgt bijna half jaar uitstel

De projectgroep van De Rieshoek in Noordlaren krijgt een half jaar uitstel van de gemeente Haren.

Het college gaat opnieuw in gesprek met de vernieuwde projectgroep. Die heeft tot 1 oktober om met een nieuw voorstel en financieringsplan te komen.De gemeente wilde aanvankelijk het gebouw per 1 mei verkopen. De projectgroep wilde het pand kopen voor een bedrag van ruim een ton. Maar de gemeente wil veel meer.Hoeveel meer wil wethouder Stiekema van het CDA niet kwijt.Dat zou het einde van de Rieshoek zijn. Het projectteam, dat op veelal vrijwilligers draait heeft niet zoveel geld.Er is nu een nieuwe projectgroep dat zich bezig gaat houden met de Rieshoek. Die gaat opnieuw in gesprek met de wethouder. Het college wil de nieuwe projectgroep de kans geven om met een nieuw voorstel te komen.Volgens de projectgroep zou het verdwijnen van de activiteiten een grote wissel trekken op de leefbaarheid in het dorp.Tot 2014 was de Rieshoek een basisschool, maar door dalende leerlingenaantallen zag het zich genoodzaakt de deuren te sluiten. Projectteam de Rieshoek kreeg na sluiting kans van de gemeente Haren om nieuwe maatschappelijke initiatieven op te zetten in het voormalige schoolgebouw.