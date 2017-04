Loppersum denkt aan inzet maatschappelijke begeleiders tijdens versterkingsoperatie

De gemeente Loppersum overweegt om tijdens de versterkingsoperatie de hulp in te roepen van maatschappelijke begeleiders. Die moeten de bewoners ondersteunen met zowel technische vragen als persoonlijke vraagstukken.

Tijdens de versterkingsoperatie worden duizenden huizen aardbevingsbestendig gemaakt. In veel gevallen moeten bewoners daarom hun woning tijdelijk verlaten. En dat maakt veel emoties los bij de Lopsters.'Ik loop op mijn tenen. Bij het minste of geringste krijgen mijn emoties de overhand', zegt Petra Blink uit Loppersum. Zij praat tijdens de raadsvergadering over de kwestie met de tijdelijke wisselwoningen die in Loppersum en Middelstum komen. De huizen bieden tijdelijk onderdak voor aardbevingsslachtoffers wiens huis bevingsbestendig wordt gemaakt.Volgens Blink weet de gemeente niet hoe om te gaan met getraumatiseerde burgers. 'Dat is ook niet gek, want dit is een nieuwe en uitzonderlijke situatie', zegt Blink. Ze roept daarom de raad en het college van burgemeester op om hulp van buitenaf te zoeken. Brink: 'Zoals een rampentraumateam van de veiligheidsregio.'Burgemeester Albert Rodenboog laat daarop weten bezig te zijn met een plan van aanpak hoe de gemeente de versterkingsoperatie gaat aanpakken. 'Daarin zit ook uw aanbeveling bewerkt', zegt Rodenboog. 'Wij zijn bezig om invulling te geven aan een aantal personen dat de zorgen bij de mensen kan herkennen. En daar ondersteuning en hulp bij kan bieden.'Het is nog onduidelijk om hoeveel extra medewerkers het gaat en hoe hun takenpakket eruit komt te zien. De burgemeester gaat daar de komende weken over in onderhandeling met de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen.