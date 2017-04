Explosie in Veendam, appartementencomplex staat op instorten (update)

Een zware explosie heeft woensdagmorgen een ravage aangericht in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam.

De bovenste verdieping van het complex is weggevaagd. De rest van het pand staat op instorten. Direct na de explosie brak brand uit. Die is inmiddels geblust. Uit het puin komt alleen nog wat rook. De explosie was volgens luisteraars van RTV Noord ook in Hoogezand te horen. Daar dachten mensen dat er een aardbeving was geweest.Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De traumahelikopter is inmiddels ter plekke. De brandweer krijgt hulp van specialistische teams en bouwkundigen om veilig te kunnen handelen.Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Omwonenden zijn geëvacueerd. Zij worden met een bus naar de Sorghvliethal in Veendam gebracht.Verslaggever Wiebe Klijnstra staat voor de flat. De straat is bezaaid met puin. Er ligt een kozijn op de stoep en ook een deur met de deurklink er nog aan. Buurtbewoner Halbo Kool staat te kijken: 'Ik hoorde een enorme knal vlak voor zeven uur. Ik dacht meteen aan een gasexplosie want dat hebben we hier eerder gehad. Hier zijn vast doden bij, dat kan bijna niet anders.'Ondertussen wordt een vrouw met een hoogwerker uit het zwaar beschadigde complex gehaald. Volgens Kool wonen bejaarden in het gebouw. 'Allemaal zelfstandig; de één met een beetje hulp en de ander niet', vertelt hij. 'Ik sta hier gewoon te trillen, maar dat kan ook van de kou komen.' Volgens Kool kwam de hulpverlening binnen tien minuten op gang.Een bewoner van het Boven Westerdiep lag te slapen. Hij werd wakker van de knal. 'De ramen werden uit mijn huis geblazen en ik hoorde dakpannen vallen. Meteen daarna hoorde ik sirenes en zag ik dat de halve flat weg was.' Volgens de man is er in ieder geval één dodelijk slachtoffer.