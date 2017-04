Zeker één dode bij zware explosie in Veendam

(Foto: Van Oost Media)

Bij de zware explosie in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam is woensdagmorgen in ieder geval één dode gevallen. Ook zijn er twee lichtgewonden.





Instortingsgevaar

De bovenste verdieping van het complex is compleet weggevaagd. De rest van het pand staat op instorten. Direct na de explosie brak brand uit. Die is inmiddels geblust. Uit het puin komt alleen nog wat rook.



Vanwege het instortingsgevaar krijgt de brandweer hulp van specialistische teams en bouwkundigen om veilig te kunnen handelen.



Gas?

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Omwonenden zeggen dat ze een gaslucht hebben geroken.



Door: RTV Noord