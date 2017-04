Bewoner opgeblazen flat: 'Die jongen zorgde al langer voor problemen'

'Hij zorgde al veel langer voor problemen en hij moest hier weg.' Dat zegt bewoner Jan Jonker van het appartementencomplex in Veendam, dat woensdagmorgen zwaar beschadigd is geraakt door een explosie.

Jonker heeft het over een andere bewoner van het complex. Deze man zou verantwoordelijk zijn voor de explosie. Meerdere mensen hebben gas geroken voor de ontploffing.Jonker: 'Hij belde 's nachts bij mensen aan omdat hij zijn sleutel was vergeten. Andere bewoners wilden al verhuizen, omdat ze niet langer bij die jongen wilden wonen. Nu zitten wij met de gebakken peren.' Volgens Jonker is heel veel geklaagd bij woningcorporatie Acantus. 'Die heeft zeker een steekje laten vallen.'Jonker kan woensdagmiddag terug naar huis. 'De rechterkant van het complex is onbewoonbaar', zegt hij. 'Maar ik woon aan de linkerkant, dus ik kan terug.'Wethouder Bert Wierenga van Veendam bevestigt dat één van de bewoners is omgekomen, maar hij zegt er verder niets van te weten.