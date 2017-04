Organisaties tegen Tweede Kamer: 'Negeer de brief van Kamp'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad doen een dringend beroep op de Tweede Kamer om de brief van demissionair minister Kamp van Economische Zaken over een nieuw schadeprotol te negeren.

'De brief draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen. Integendeel', zo laten in een verklaring aan het parlement weten, aan de vooravond van het gasdebat van donderdag.Uit de gewraakte Kamerbrief van de VVD-bewindsman blijkt volgens beide organisaties dat Kamp het schadeprotocol al volledig heeft ingevuld. 'Het is eenzijdig vastgesteld door Kamp', wordt geconcludeerd.Er wordt hierbij op gewezen dat Kamp zelf de onafhankelijke commissie aanstelt, die de schades moet afhandelen.Ook kunnen gedupeerden door de vernieuwde aanpak geen contra-expertise meer laten uitvoeren, zoals nu al in de buitengbeiden het geval is.De beide organisaties doen een dringend beroep op de Kamer om hier een stokje voor te steken. Ze wijzen er op dat vrijdag nog een overleg op het programma staat met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders over de uitgangspunten van het schadeprotocol. 'Maar dat is hiermee zinloos geworden.'