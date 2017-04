NVWA sluit slachterij Heijs in Leek

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Pluimveeslachterij Heijs in Leek is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gesloten. Volgens de NVWA heeft het slachthuis de regels voor diergezondheid en dierenwelzijn onvoldoende onder controle.

Kapotte kratten

Volgens de NVWA duurde het vergassen van de kippen te lang. Verder werden er kapotte kratten gebruikt om kippen in te vervoeren en werden de kratten verkeerd gestapeld, waardoor de kippen verwondingen opliepen.



Boetes

Heijs stond al onder verscherpt toezicht en had al enkele boetes gekregen. 'Als die niet tot de gewenste naleving leiden, intensiveert de NVWA het toezicht en neemt ze stringentere maatregelen', zo schrijft de NVWA.



Kort geding

De toezichthouder besloot eind maart al dat de vergunning van Heijs moest worden ingetrokken. De pluimveeslachter vocht het besluit in kort geding aan, maar de rechter stelde de NVWA in het gelijk.



Plan van aanpak

Pas wanneer het slachthuis een goed onderbouwd plan van aanpak heeft gemaakt mag de pluimveeslachter weer open. Het bedrijf wil zelf niet reageren op de tijdelijke sluiting.



Reactie

Brancheorganisatie Nepluvi van de pluimveeverwerkende bedrijven wil dat wel. 'Dit is zwaar overdreven. Er is sprake van powerplay', zeg voorzitter Gert-Jan Oplaat. 'De NVWA slaat door. In 2016 is het aantal boetes voor slachterijen met 62 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, terwijl de regelgeving niet is veranderd. Dit bedrijf was bereid te investeren in verbeteringen, maar heeft daar geen tijd voor gekregen'.

Door: RTV Noord Correctie melden