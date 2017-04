School gesloten na explosie in Veendam

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

De Wim Monnereau-school aan de Boven Westerdiep in Veendam is woensdag gesloten na de explosie in het appartementencomplex aan de overkant. Alle 117 leerlingen blijven thuis. Ook 30 leerlingen van de Margaretha Hardenbergschool, in hetzelfde complex, blijven thuis.





'Vol met brokstukken'

'Vanochtend hebben we ook het dak gecontroleerd op menselijke resten', zegt interim-directeur Erik van Faassen. 'Gelukkig hebben we niemand gevonden, maar het dak lag wel vol met brokstukken.'



Hulp bij het opruimen

Van Faassen wil hulp bij het opruimen van het schoolplein van de gemeente. 'We hebben een groot plein, als we dat met de bezems moeten gaan schoonmaken zijn we aan het einde van de dag nog bezig.'



Aan het eind van de dag besluit Van Faassen of de school donderdag wel open kan.



