Lees terug: alles over de explosie in Veendam

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Bij de zware explosie in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam is woensdagmorgen één dode gevallen. Het slachtoffer is de 37-jarige bewoner van het pand. Verder zijn er zijn drie lichtgewonden. Je kunt dit liveblog het nieuws teruglezen.

Door: RTV Noord Correctie melden