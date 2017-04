Liveblog: alles over de explosie in Veendam

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Bij de zware explosie in een appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam is woensdagmorgen één dode gevallen. Er zijn drie lichtgewonden. In dit liveblog volgen we alle ontwikkelingen.

