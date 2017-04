Lopend Vuur: 200 miljoen euro extra voor verpleeghuizen is bij lange na niet voldoende

Het demissionaire kabinet trekt dit jaar 200 miljoen euro extra uit voor de verpleeghuizen. Met dat geld kunnen de meest urgente problemen in de verpleeghuizen worden aangepakt. Ook moet het zorgen voor meer handen aan het bed.

De zorg in ons land wordt steeds duurder doordat we steeds ouder worden. In verpleeghuizen wordt al jaren gesproken over de hoge werkdruk.Is de 200 miljoen een mooie geste van het kabinet of is het bij lange na niet voldoende?