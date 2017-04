Burgemeester Veendam: 'Deze mensen zijn wel heel ruw uit hun slaap gewekt'

'Inventarisatieteams zijn in de omgeving van het appartementencomplex druk bezig om de schade op te nemen. Voor mensen die niet naar hun huis terug kunnen, wordt onderdak geregeld.' Dat zegt burgemeester Sipke Swierstra van Veendam.

'Bouwkundige teams slopen het deel van het complex dat op instorten staat. Daardoor zal opnieuw een aantal mensen hun woning moeten verlaten, maar dat is tijdelijk', aldus Swierstra.'Dit heeft een grote impact. Onze eerste zorg gaat nu naar de slachtoffers. Wij moeten bijvoorbeeld ook zorgen voor de beveiliging van hun spullen, die nog thuis liggen. Alle omwonenden zijn geëvacueerd en zij zitten in de Sorghvliethal. De bewoners van het appartementencomplex zijn voornamelijk ouderen en zij zijn wel heel ruw uit hun slaap gewekt.'Over de oorzaak van de explosie kan de burgemeester geen mededelingen doen. 'Het is waarschijnlijk een gasexplosie geweest op de bovenste etage. De politie en technische recherche zijn druk bezig met een onderzoek. '