Woningcorporatie zocht andere woonruimte voor bewoner opgeblazen appartement (update)

De bewoner van het appartement aan de Julianalaan in Veendam dat door een explosie verwoest is, stond bekend als overlastgever. Er werd al gezocht naar andere woonruimte voor de man.

Dat bevestigt directeur Anita Tijsma van woningcorporatie Acantus. 'We waren in gesprek, naar aanleiding van klachten van medebewoners.' Of de man het pand ook met opzet heeft opgeblazen zoals vermoed wordt, kan ze niet bevestigen. Het slachtoffer moet nog formeel geïdentificeerd worden.Een aantal bewoners van het complex vindt dat Acantus eerder had moeten ingrijpen. 'Met de kennis van nu is dat heel makkelijk om te zeggen. Wij hadden veel contact, zowel met de bewoners als de huurder waar het nu over gaat. Ook met de politie. We kregen geruime tijd geen klachten meer en soms leefde het weer op. De afgelopen periode waren we wel weer met de huurder in gesprek.''Vanuit de bewoners kan ik me goed voorstellen dat ze zeggen dat er eerder iets had moeten gebeuren. Maar op dit moment gaat eerst ons medeleven uit naar de familie van de persoon die is overleden. En we hebben zorg voor de bewoners die nu elders huisvesting nodig hebben. Hoe komen bewoners aan een goede plaats om vannacht te slapen, dat is nu onze eerste zorg. En hoe doen we dat de komende periode?'Acantus probeert ook een oplossing te vinden voor de spullen van de bewoners van het zwaarbeschadigde complex. 'We kijken of het veilig is. En we zorgen ook voor voldoende beveiliging de komende periode, zolang de mensen niet bij hun spullen kunnen komen. Er wordt goed op gepast.'