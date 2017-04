Eén jaar CdK Paas: 'Dit is hét moment om stappen te zetten in gasdossier'

De gaswinning lijkt de afgelopen maanden meer dan ooit landelijke aandacht te krijgen en dus is dit hét moment om concrete stappen te zetten in het gasdossier. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas. 'Als het nu niet gebeurt, dan is het weer een tijd kansloos, denk ik.'

'We zijn bezig de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie onder druk te houden, zodat ze de goede dingen voor Groningen beslissen', vertelt Paas. 'Er is geld, er is ambitie en er zijn nieuwe plannen. Dit is het moment om goede afspraken te maken.'Paas verwacht dat de nieuwe minister van Economische Zaken meer wil bereiken dan Henk Kamp heeft kunnen bereiken. 'Dat kan alleen maar als de onderhandelaars zorgen dat de nieuwe minister de mogelijkheden heeft om de aardbevingsproblematiek op te lossen. Nu moeten die voorwaarden worden gecreëerd.'Paas is deze donderdag precies één jaar onze commissaris van de Koning. Hij kijkt tevreden terug op zijn eerste jaar op het provinciehuis. 'Het voelt nog nieuw, maar het jaar is echt voorbij gevlogen. Een prachtig jaar. Ik heb kennis gemaakt met een paar duizend mensen.'Hij heeft in het provinciebestuur geen inhoudelijke portefeuille. Zijn aandacht gaat naar eigen zeggen vooral uit naar de aardbevingsproblematiek, de werkloosheid en de krimp. 'Als een provinciebestuurder het goed doet, dan weet hij daarin het verschil te maken.''We zijn met z'n allen bezig om het beter te maken dan het is', zegt hij. 'Dat vergt veel politieke druk, lopen met fakkels en alles wat daar bij komt.' Dat de NAM uit de schadeafhandeling stapt, noemt Paas een succesje. 'Maar daarmee zijn we er nog lang niet.'De komende jaren zal Paas dan ook waar nodig vooraan staan. 'Als voorzitter van het CNV heb ik geleerd het actievoeren te combineren met successen behalen aan vergadertafels', zegt hij. 'En soms moet je daarvoor met een fakkel lopen of een petitie overhandigen.'