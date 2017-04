Medewerkster bouwmarkt graait in de kassa

Een vrouw uit Stadskanaal is voor diefstal van meerdere geldbedragen veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

De vrouw stal het geld uit de kassa van een bouwmarkt in Stadskanaal, waar zij werkte.

De bouwmarkt-ondernemer ontdekte vanaf maart 2015 dat er geld uit de kassa verdween en besloot daarom met een camera de dader te ontmaskeren.



Fraude met retourbonnen

Het bleek te gaan om een 31-jarige medewerkster, die retourbonnen aansloeg en daarna de ingevoerde bedragen in eigen zak stak. Ze werd eind vorig jaar ontslagen.



Geen geldstraf

De vrouw heeft de diefstallen bekend. Ze is niet eerder met justitie in aanraking geweest. De bouwondernemer wil 2500 euro van haar terug. De rechter wijst deze eis af, omdat die onvoldoende is onderbouwd.

Door: RTV Noord Correctie melden