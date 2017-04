Vastgoedmarkt in Stad trekt flink aan

Er staan minder kantoren en bedrijfsruimtes leeg in de stad. De vraag naar deze panden is de afgelopen twee jaar toegenomen. Dat blijkt uit de vastgoedmonitor van de gemeente Groningen.

Vooral in de binnenstad en het stationsgebied is weinig kantoorruimte vrij. Ook het aanbod van relatief nieuwe gebouwen en kleine, vrijstaande kantoren is kleiner dan de vraag.



Ruim 30.000 vierkante meter

Na enkele lastige jaren vond in 2015 voor het eerst sinds jaren weer een vermindering van de leegstand op de kantorenmarkt plaats. Die leegstand is nu 11,2%.



Daarnaast stijgt de vraag naar kantoorruimte. In Groningen heeft het afgelopen jaar ruim 30.000 m² aan kantoorruimte een nieuwe gebruiker gekregen.



Meer banen

Economische groei, uitbreiding van bedrijven, nieuwe bedrijvigheid en meer banen in de industrie zijn de belangrijkste redenen dat er minder leegstand is.



Er is in Groningen zelfs sprake van krapte op de bedrijfsruimtemarkt. Op 1 januari 2017 werd er 37.000 m² bedrijfsruimte aangeboden (exclusief de bijhorende kantoorruimte), veelal in kleinere eenheden.



De groei van de vraag daarentegen kwam uit op 15.000 m².

