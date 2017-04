Werkstraf voor mishandeling van 12-jarige vuurwerkgooiers

Een 30-jarige vrouw uit Winsum is veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur voor het mishandelen van twee jongens van 11 en 12 jaar oud. De vrouw mishandelde de kinderen op oudjaarsdag, omdat zij haar kinderen bekogelden met vuurwerk.

Kinderen gepest

De kinderen van de vrouw zijn al jarenlang doelwit van pesterijen. Die dag werden zij opnieuw uitgescholden door leeftijdsgenoten en ook belaagd met vuurwerk.



Getuigen zien mishandeling

Een buurtbewoner zag vanachter het raam dat de kinderen wegliepen en terugkwamen met hun moeder. Die was volgens de getuige 'des duivels'. Hij zag slaande bewegingen, maar zag niet dat de moeder daadwerkelijk sloeg. Wel zag een ander kind dat aan kwam fietsen, hoe de vrouw sloeg en schopte.



Geen twijfel mogelijk

De vrouw ontkent. Maar de rechter twijfelt niet aan de verhalen van de getuigen. Het oudste slachtoffer had bovendien licht letsel opgelopen. De rechter vindt daarom dat de vrouw de slachtoffertjes in totaal driehonderd euro moet betalen.

