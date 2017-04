Fietser raakt gewond na botsing met auto

(Foto: 112 Groningen/Marcel Klip)

Bij een botsing tussen een auto en een fietser aan de Hoofdweg in Hellum is woensdagmiddag een jongeman gewond geraakt.

De jongen was volgens een woordvoerder van de politie aanspreekbaar, maar is wel meegenomen naar het ziekenhuis.



Over de toedracht van het ongeluk, is nog niets bekend.

Door: RTV Noord