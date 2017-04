Eerste oogst voor voedselbank Westerkwartier

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

Een maand geleden werden de groenten gepoot in Tuuntje in Opende, woensdag werd voor het eerst geoogst. Tuuntje levert verse groenten aan de Voedselbanken in onze provincie.





Oogst voor tachtig huishoudens

Verschillende soorten sla en paksoi worden geoogst. In kratten gaan de groenten naar de voedselbank. Rozenkweker Appie Wijma die een deel van zijn terrein beschikbaar heeft gesteld voor de groententuin denkt dat zo'n tachtig huishoudens van de eerste oogst kunnen genieten.



Het pootgoed waarvan nu geoogst wordt, is beschikbaar gesteld door bedrijven die op die manier de voedseltuin sponsoren.



Lees ook: Bedrijven sponsoren eerste oogst Voedseltuin De eerste oogst is voor de clienten van Voedselbank Westerkwartier. Die voedselbank levert aan cliënten in Grootegast, Marum en Zuidhorn.Verschillende soorten sla en paksoi worden geoogst. In kratten gaan de groenten naar de voedselbank. Rozenkweker Appie Wijma die een deel van zijn terrein beschikbaar heeft gesteld voor de groententuin denkt dat zo'n tachtig huishoudens van de eerste oogst kunnen genieten.Het pootgoed waarvan nu geoogst wordt, is beschikbaar gesteld door bedrijven die op die manier de voedseltuin sponsoren.

Door: RTV Noord Correctie melden