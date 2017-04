Den Oudsten naar China voor Groningen Office en Health Campus

Twee jaar geleden was Den Oudsten ook in Tianjin (Foto: Gemeente Groningen)

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen is deze week in China om twee Groningse projecten te openen. Hij is samen met een delegatie van onder meer het UMCG, de Hanzehogeschool, het bedrijfsleven en de gemeente in Tianjin.





Eén van de thema's is dus de komende vestiging van een permanente vertegenwoordiging van Groningen in Tianjin. Vanuit dit Groningen Office worden straks de belangen van Groningen – UMCG, Hanzehogeschool, ondernemers en gemeente – behartigd.



Health Campus

Daarnaast wordt dus donderdag de Health Campus geopend in Wuqing, een voorstad van Tianjin. Op het Health Campus wordt onderzoek gedaan, vindt productontwikkeling plaats en zijn er opleidingen op het gebied van Health, gezonde voeding, fysiotherapie en revalidatietherapie.



De Hanzehogeschool levert onder meer een onderzoeker en onderwijs op het gebied van revalidatie en fysiotherapie. Het Groninger bedrijf Lode levert de apparatuur op het gebied van ergotherapie.



Oudste zusterstad

Groningen heeft sinds 1985 een vriendschapsband met Tianjin. Groningen is daarmee de oudste zusterstad van Tianjin.



De stad ligt ten zuiden van Beijing, heeft meer dan vijftien miljoen inwoners (2015) en is een van de vijf nationale centrale steden in China.



