Waar zijn de foto's van de Winschoter fotograaf Tonnis Post?

Volgend jaar is er in Bellingwolde en in Den Haag een overzichtstentoonstelling te zien van de foto's die Tonnis Post begin vorige eeuw maakte in Oost-Groningen. De samenstellers van de tentoonstelling weten het zeker: op menig zolder en in oude dozen liggen nog veel onbekende foto's van Tonnis Post. Komende zaterdag is er in Winschoten een speciale fotokijkdag.

Slechte leefomstandigheden Oost-Groningen

Tonnis Post werd in 1877 in Loppersum geboren en kwam via Groningen uiteindelijk in Winschoten terecht. In de eerste dertig jaar van de 20e eeuw legde hij met zijn camera het leven in Oost-Groningen vast. Vooral met zijn foto's van de slechte leefomstandigheden van de Groningers daar maakte hij veel indruk.



Huisarts Middendorp uit Bellingwolde

'Hij was de juiste man op de juiste plaats,' zegt Eddie Marsman over Tonnis Post. Marsman is een van de samenstellers van de overzichtstentoonstelling en werkt aan een boek over de fotograaf. 'Post vestigde zich in 1901 in Winschoten en behalve dat hij portretten maakte, ging hij er ook met zijn camera op uit. Hij maakte een serie over de kanalisatie van Westerwolde en in samenwerking met huisarts Pieter Bloemers Middendorp uit Bellingwolde legde hij de erbarmelijke woonomstandigheden in Oost-Groningen vast.'



Onbekende foto's in particulier bezit

'In 1930 is Post overleden,' vervolgd Marsman. 'Binnen twee maanden was zijn zaak helemaal opgeheven. Zijn archief, zijn negatieven en correspondentie is daarbij voor het grootste deel verdwenen. Her en der ligt nu wat van hem. Zo liggen bij de Groninger Archieven die foto's van die leefomstandigheden, bij het Waterschap Hunze en Aa's liggen de foto's van de kanalisatie en het Openlucht Museum in Arnhem heeft ook nog het een en ander van hem.' Marsman is er van overtuigd dat er nog veel onbekende foto's van Post bij particulieren thuis liggen.



Fotodag Stichting Oud Winschoten

Komende zaterdag is er bij de Stichting Oud Winschoten aan de Johan Modastraat een speciale fotodag rond Tonnis Post. Iedereen die denkt een originele Post in huis te hebben kan die daar laten zien en eventueel digitaal laten scannen. Mogelijk gaan die foto's deel uitmaken van de tentoonstelling volgend jaar. 'Een foto van Tonnis Post is meestal goed herkennen,' zegt Marsman. 'In die tijd werden foto's op heel dun papier afgedrukt en daarna op karton geplakt. Meestal rechtsonder maar soms ook op de achterkant staat 'Post, Winschoten' gedrukt.' De fotodag duurt van 11.00 tot 15.00 uur.

