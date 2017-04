Pakketten drugs nu ook aangespoeld op Borkum

Op het strand van het Duitse eiland Borkum zijn pakketten met cocaïne ter grootte van een baksteen aangespoeld. Ook op de twee andere Waddeneilanden Baltrum en Norderney zijn pakketten gevonden.

Volgens de Duitse politie en justitie gaat het om elf pakketten in totaal. De drugs waren omwikkeld met zwarte folie. De politie onderzoekt of de vondst iets met de drugs te maken heeft die eerder bij de Eemshaven werden gevonden.Afgelopen maand trof de politie al pakketten met drugs aan op stranden in Zeeland. Die werden gevonden langs de hele Zeeuwse kust, van Schouwen-Duiveland tot aan Zeeuws-Vlaanderen. In de Noordzee bij Oostende werden eerder ook drugs voor miljoenen euro's gevonden.Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de vondsten.