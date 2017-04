Stad schrapt stoepkrijtverbod wel

Stoepkrijten is straks niet meer verboden in de stad Groningen.

Tot nog toe staat in de Algemene plaatselijke verordening Groningen (APVG) dat stoepkrijten niet mag, maar het gemeentebestuur vindt dit verbod zelf eigenlijk maar onzin.Onlangs ontstond landelijk ophef over het stoeprkijtverbod dat in veel gemeenten blijkt te gelden. Kinderen riskeren een boete, al krijgt nooit iemand daadwerkelijk een bekeuring. Dan kan het verbod er net zo goed uit, vindt het stadsbestuur. Wethouder Joost van Keulen: 'Er is nooit een kind in onze stad beboet voor een stoepkrijtactie, maar het slaat nergens op dat het er nog instond.'Omdat er toch een update van de verordening aankwam, past de gemeente dit ook direct aan. 'We waren bezig met een bredere aanpassing van de APVG. Doordat er veel discussie over was viel het ons ook op dat er nog krijt in staat.'Dinsdag wilde de gemeenteraad van buurgemeente Haren er nog niet aan: daar blijft het verbod wel van kracht. Het zoveelste meningsverschil tussen stad en Haren? Van Keulen: 'Dat moeten ze in Haren vooral zelf weten. Ik denk niet dat de herindeling niet door zal gaan omdat er een verschil is over hoe om te gaan met stoepkrijtende kinderen.'