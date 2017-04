Explosie Veendam: dit weten we tot nu toe

Bewoners van het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam worden woensdagochtend ruw gewekt. Een explosie in een appartement op de bovenste etage zorgt voor een ravage.

De knal zorgt in eerste instantie voor veel verwarring. Niemand weet wat er precies is gebeurd. 'Ik dacht eerst dat het onweer was', vertelt Dick Lukkien sr., die ook in het complex woont.Buurtbewoner Gernant Deekens denkt onmiddelijk aan vuurwerk. 'Ik stond in de badkamer en hoorde een enorme dreun, gevolgd door een drukgolf. Alles trilde. Daarna was het eventjes doodstil.'Persfotograaf Dennie Gaasendam woont in Veendam en is als één van de eerste mensen ter plaatse. 'Een vrouw met rollator kwam trillend uit het gebouw lopen. Ze zei dat er iemand in de tuin op de grond lag. Ik ben direct gaan kijken, maar ik kon niks meer voor hem doen', vertelt Gaasendam.Het is - zo blijkt later - de 37-jarige bewoner van het appartement waar de explosie plaatsvond. 'Met redelijke zekerheid kunnen we zeggen dat het een gasexplosie is geweest', zo vertelt burgemeester Sipke Swierstra aan het einde van de middag op een persconferentie.Of de bewoner de explosie zelf heeft veroorzaakt, wil de burgemeester noch de veiligheidsregio bevestigen. Wel staat vast dat de man psychiatrisch patiënt was. Hij was patiënt van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Dat laat het ziekenhuis weten in een verklaring.Volgens het UMCG was er geen aanleiding om een dergelijke escalatie te verwachten. 'Het is zeer verdrietig dat het zo gelopen is, zowel voor de patiënt als voor andere getroffenen. Uiteraard zal het UMCG melding doen van deze tragische gebeurtenis aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zal een intern onderzoek starten naar deze gebeurtenis.'De omgekomen bewoner stond volgens woningcorporatie Acantus bekend als overlastgever. Er werd al een tijdje gezocht naar een andere woonruimte voor de man.Bewoners zeggen meerdere malen geklaagd te hebben over de man. Acantus heeft in zes jaar tijd zeventien klachten binnengekregen. 'We hebben elke klacht serieus genomen', zegt directeur Anita Tijsma van Acantus. 'Uiteraard gaan we dit evalueren. Voor nu kunnen we alleen maar concluderen dat we niet effectief hebben gehandeld.'De explosie eist één dodelijk slachtoffer. Drie andere mensen raken lichtgewond. 'Een klein wonder', noemt burgemeester Swierstra dat. 'Gezien de ravage die de klap heeft veroorzaakt, is het bijna niet te geloven dat er 'slechts' drie lichtgewonden zijn.'Ook buurtbewoner Deekens spreekt van geluk. 'Het was nog vroeg in de ochtend. Een half uur later en het was veel drukker geweest op straat. De Julianalaan is een druk punt in de ochtendspits.'Niet alleen in de Julianalaan, maar ook in vele omliggende straten liggen brokstukken. Tachtig huizen zitten een tijdje zonder gas en elektra. Ruiten zijn gesprongen, glas en hout ligt in tuinen. De nabijgelegen Wim Monnereau-school blijft woensdag dicht vanwege de schade. Ook donderdag kan de school nog niet open.Buurtbewoner Dirk Schiphuis staat even verderop in zijn tuin en wijst op een stuk van een balustrade. 'Dat heeft mij bijna geraakt', zegt hij.In de loop van de middag wordt her en der begonnen met opruimen. Straatvegers vegen de brokstukken van de weg, op de stoep nemen mensen de bezem ter hand. In de school worden de gesprongen ruiten vervangen door houten platen.Wie schade heeft, kan dit melden via een speciaal formulier . Dat melden de gemeente Veendam en de Veiligheidsregio Groningen.Schade-experts zijn snel ter plaatse. Ook de veiligheidsregio doet de hele dag onderzoek. Het blijkt dat de linkerkant van het appartementencomplex nog stabiel genoeg is. De bewoners mogen tegen 20 uur 's avonds hun woning weer in.De rechterkant is een ander verhaal. Vijftien appartementen moeten nader onderzocht worden. De ongeveer dertig bewoners krijgen een slaapadres aangeboden. Instanties melden in de loop van de dag aan bewoners dat zes tot acht appartementen gesloopt moeten worden.De gemeente zorgt intussen voor beveiliging, zodat de spullen van deze mensen niet gestolen kunnen worden tijdens hun afwezigheid. Het onderzoek naar de stabiliteit van deze appartementen gaat nog de hele avond door. Donderdag moet er meer duidelijkheid zijn over de veiligheid van die zijde van het pand.