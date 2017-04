Stad stelt einddatum in voor kamerverhuur op water

Vanaf 1 januari 2023 mogen woonboten in de stad Groningen niet meer worden gebruikt voor kamerverhuur.

Dat is het streven van burgemeester en wethouders, die nog wel goedkeuring van de gemeenteraad moeten hebben. Ook moeten ambtenaren nog uitzoeken of het juridisch kan.Het gaat in elk geval om de Diepenring en de Eendrachtskade.Groningen wil af van kamerverhuur op woonboten, omdat het 'niets bijdraagt aan het gebruik van het water en het wonen in het algemeen'. Door een einddatum te geven voorkomt de gemeente dat verhuurders allemaal moeten worden uitgekocht. Ze kunnen nu zien aankomen dat ze weg moeten.Van de 425 ligplaatsen zijn er 52 boten met kamerverhuur (drie bewoners of meer) en nog eens 72 met verhuur aan minder dan drie bewoners die geen familie van elkaar zijn. Wethouder Roeland van der Schaaf: 'Het aantal is enorm hoog en dat is financieel niet haalbaar.'De einddatum voor kamerverhuur op woonboten is vergelijkbaar met de einddatum zoals die aan de prostitutie in het A-kwartier werd meegegeven. De gemeente maakte jaren terug bekend dat het verbod per 1 janauri 2016 zou ingaan, zodat exploitanten daar rekening mee konden houden.Inmiddels zijn ook de overige plannen voor de Diepenring concreet. De gemeente wil af van maximaal negenentwintig ligplekken om ruimte te creëren voor bijvoorbeeld terrassen.Drie plekken zijn daarvoor aangewezen: rondom de BIM-locatie, bij de Stadsschouwburg en tussen de Poelebrug en Steentilstraat. Die laatste twee locaties gaan sowieso al op de schop: bij de Stadsschouwburg komt een nieuwe bushalte en in het verlengde van het Kattendiep komt in verband met nieuwe busroutes een extra brug.Dit betekent niet dat de boten die daar nu liggen moeten verdwijnen. De gemeente richt de pijlen naast kamerverhuurboten op slecht onderhouden schepen. Die kunnen ook op andere plekken in de Diepenring liggen. Als die verdwijnen kunnen de goede boten die in de drie aangewezen zones liggen mogelijk verplaatsen naar de vrijgekomen plekken elders.De gemeente wil de aanpak van de Diepenring combineren met het verwijderen van enkele parkeerplekken, zodat ook op de kade ruimte ontstaat voor recreatie. Al met al moet de Diepenring voor alle stadjers beter worden. Van der Schaaf: 'Ik zie een Diepenring die veel meer dan nu hoort bij de stad.'Het totale aantal ligplaatsen in de stad stijgt. Er komen veertig plekken bij in het Eemskanaal, Hoendiep en bij het Suikerunieterrein. Het stadsbestuur hoopt dat de negenentwintig diepenring-bewoners vrijwillig kiezen voor zo'n andere ligplaats.Ook het aankopen van schepen is een optie. Negen schepen zijn al in het bezit van de gemeente; die zijn gekocht met het oog op de tramplannen die later zijn afgeschoten.