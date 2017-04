1.700 mensen in Eemsmond kunnen op taalles

(Foto: Flickr/Caleb Roenigk (Creative Commons))

In de bibliotheek van Uithuizen is woensdagochtend het Taalhuis Eemsmond officieel geopend. Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven kunnen er terecht om individueel of in een groep les te krijgen.





Niet goed voorlezen

'Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, voorlezen aan (klein)kinderen of het lezen van een recept. Met het Taalhuis willen we de inwoners de kans geven op een laagdrempelige manier hulp te krijgen hierbij.'



Iedereen is welkom bij het Taalhuis. Per persoon wordt bekeken wat het beste is. Er zijn groepjes, maar mensen kunnen ook gekoppeld worden aan een zogenoemd taalmaatje; een geschoolde vrijwilliger die individueel lesgeeft.



Meer taalhuizen

Naast de gemeente Eemsmond hebben de gemeenten Oldambt, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Delfzijl, Appingedam en Loppersum taalhuizen om laaggeletterdheid onder volwassenen terug te dringen.



Lees ook:

- 'Aandacht voor achterstanden gemeente Hoogezand-Sappemeer'

- Veel deelnemers in eerste maanden Taalhuis Oldambt

- Gemeenten Eemsdelta pakken laaggeletterdheid onder inwoners aan

- Vijfduizend Groningers kunnen op taalles De gemeente Eemsmond telt naar schatting zo'n 1.700 mensen die laaggeletterd zijn. Volgens wethouder Sandra Herkströter kunnen zij niet goed meedoen in de maatschappij.'Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren, voorlezen aan (klein)kinderen of het lezen van een recept. Met het Taalhuis willen we de inwoners de kans geven op een laagdrempelige manier hulp te krijgen hierbij.'Iedereen is welkom bij het Taalhuis. Per persoon wordt bekeken wat het beste is. Er zijn groepjes, maar mensen kunnen ook gekoppeld worden aan een zogenoemd taalmaatje; een geschoolde vrijwilliger die individueel lesgeeft.Naast de gemeente Eemsmond hebben de gemeenten Oldambt, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Delfzijl, Appingedam en Loppersum taalhuizen om laaggeletterdheid onder volwassenen terug te dringen.

Door: RTV Noord Correctie melden