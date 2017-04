De Papiermolen schuift zwemseizoen een week op

De Papiermolen gokt op warmte in de late zomermaanden. Door het zwemseizoen een week naar achteren te verschuiven, hoopt het zwembad beter in te spelen op het weer van de laatste jaren. Het nieuwe zwemseizoen begint daardoor op 13 mei en eindigt op 10 september.

Tot nu toe sloot De Papiermolen haar deuren op de laatste vrijdag van augustus. Afgelopen jaar pakte dat vervelend uit: het werd zo'n beetje het warmste weekend van het jaar, maar zwemmen in De Papiermolen kon niet meer.De gemeente heeft ook overwogen om vier flexibele weken in te stellen, afhankelijk van het weer. Maar volgens wethouder Paul de Rook was een week schuiven het maximaal haalbare. De personeelsplanning staat meer flexibiltieit in de weg en voor abonnementhouders zou het ook te onduidelijk zijn.De Papiermolen gaat verder het hele seizoen lang 's avonds een uur eerder dicht; niet om 20.00 uur maar om 19.00 uur. Op dagen dat het 24 graden of warmer is blijft het zwembad juist langer open. De Rook: 'Tussen zeven en acht zwemmen weinig mensen. Zo sluiten we meer aan bij de behoefte die er in de stad is.' Door standaard eerder te sluiten is er geld om op warme dagen open te blijven', aldus De Rook.Eerder was al bekend dat De Papiermolen in 2018 het hele jaar dicht is vanwege een opknapbeurt. Zwemmers met een abonnement kunnen dan terecht in Kardinge. Dat zwembad gaat dan 's ochtends een uur eerder open, zodat mensen op de tijden kunnen blijven zwemmen die ze gewend zijn. Ook in de openluchtzwembaden in Hoogkerk en mogelijk Ten Boer kunnen ze dan terecht. Zwemmers kunnen volgend jaar toch terecht in De Papiermolen (2016)