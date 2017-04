Veendammer raadslid: 'Er is veel te laat ingegrepen'

Het Veendammer raadslid Pé Langen (VUK) wil opheldering van het gemeentebestuur van de Parkstad over de situatie rond de omgekomen bewoner van het appartement aan de Julianalaan, die door een explosie werd verwoest.

De 37-jarige man veroorzaakte al langere tijd problemen. Woningcorporatie Acantus was bezig om hem uit het complex te plaatsen. Maar volgens Langen duurde dat allemaal veel te lang.'Er is veel te laat ingegrepen. Het wordt tijd dat daar nu eens beleid voor komt. Dat ze mensen die instabiel zijn ergens anders plaatsen, onder begeleiding. Want deze jongen vroeg ook om hulp. En nu heeft hij zelf toegeslagen, met noodlottige gevolgen. Dat is echt dramatisch. Heel triest.'De man woonde in een complex waar verder met name ouderen woonden. 'Ik begrijp niet dat het beleid van Acantus is dat ze zomaar iedereen overal plaatsen. Daar moet paal en perk aan gesteld worden. Er zijn wel andere plaatsen in Veendam waar zulke mensen geplaatst kunnen worden. Maar niet in een appartementencomplex. Absurd dat dit kan.'Volgens Langen moet de gemeente ingrijpen als de woningcorporatie er niet uit komt. 'De gemeente heeft ook zijn lijntjes bij Acantus. Dit had niet mogen gebeuren.'Acantus reageerde eerder vandaag al op de kritiek dat er te laat ingegrepen zou zijn. 'Met de kennis van nu is dat heel makkelijk om te zeggen', zei directeur Anita Tijsma. 'Wij hadden veel contact, zowel met de bewoners als de huurder waar het nu over gaat. Ook met de politie. We kregen geruime tijd geen klachten meer en soms leefde het weer op. De afgelopen periode waren we wel weer met de huurder in gesprek.'