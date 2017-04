Rechtbank wil reconstructie fatale schietpartij Foxhol

(Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

De rechtbank vindt dat er een reconstructie nodig is om te achterhalen wat op 13 januari precies gebeurde tijdens de fatale schietpartij in de Talingstraat in Foxhol. De 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal kwam daarbij om het leven. Volgens de officier van justitie is het een 'uit de hand gelopen ripdeal'. De 33-jarige schutter uit Hoogezand zegt dat hij handelde uit noodweer.





Video-opnamen

De officier vindt het niet waarschijnlijk dat de man uit Hoogezand schoot uit noodweer. Bruns is in de rug, tussen de schouderbladen, geraakt. De advocaat van de Hoogezandster zei dat er wel degelijk sprake was van noodweer; 'Het wapen werd uit de handen geschopt'. Een reconstructie met video-opnamen, moet hierop antwoorden geven.



Vingerafdruk

Wat wel duidelijk werd is dat de mannen uit Stadskanaal die avond naar de woning aan de Talingstraat afreisden om een halve kilo cocaïne in te slaan. Een envelop met kaartjes diende als nep-geld. Op een van de kaartjes stond een vingerafdruk van de jongste verdachte. Die zwijgt tot op de dag van vandaag. Zijn 26-jarige plaatsgenoot heeft daarentegen bekend.



Drie maanden uitstel

De 33-jarige schutter wilde tot nu toe niet meewerken aan psychologische onderzoeken. Daarom wordt hij nu voor een gedwongen observatie naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht gestuurd. De zaak is voor de duur van drie maanden uitgesteld. Tot die tijd blijven de vier verdachten achter slot en grendel.



Door: RTV Noord Correctie melden