Oudste Bacuna brengt eerste single uit, Leandro figureert in clip

Johnsen Bacuna, de oudste van de drie voetballende Bacuna-broers, heeft zijn eerste single uitgebracht. Het nummer 'Zweven met me neven' is onder andere op muziekdienst Spotify te beluisteren.

Er hoort ook een videoclip bij het nummer. Daarin speelt middelste broer Leandro, die bij het Engelse Aston Villa speelt, een rol.Johnsen speelt bij eersteklasser VV Berkum en is een muziekcarrière begonnen. Binnenkort beginnen ook de opnames voor de clip van zijn volgende single 'Trots op jou broer'. Dat nummer gaat specifiek over zijn broers. Niet alleen Leandro, maar ook jongste broertje Juninho (FC Groningen) komen in de clip voor.Bekijk hier een fragment uit de clip 'Zweven met me neven'. De volledige versie van de clip komt deze week uit.