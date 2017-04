Noord Vandaag: Had de explosie in Veendam voorkomen kunnen worden?

Een enorme knal woensdagochtend in Veendam. 'Onweer, vuurwerk, een vrachtwagen over de rotonde of misschien wel een vliegtuigcrash?'

Bewoners en omwonenden van het appartementencomplex aan de Julianalaan in Veendam schrokken zich te pletter, toen daar even voor zeven uur 's ochtends een gasexplosie plaatsvond.'Wat er gebeurd was, was gissen. We wisten het niet', vertelt Dick Lukkien sr. Hij is één van de buurtbewoners die reageert in de uitzending van Noord Vandaag.Woningcorporatie Acantus is eigenaar van de meeste appartementen in het complex. Bij Acantus waren al meerdere klachten binnengekomen over de 37-jarige bewoner, die omkwam bij de explosie. Had de corporatie dit kunnen voorzien en voorkomen?Ook de gemeente reageert. Zij hebben veelvuldig contact met de buurtbewoners. Ongeveer dertig bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. Wat kan de gemeente voor hen doen?De explosie in Veendam doet denken aan een soortgelijk incident in Kropswolde in 2004. Toen blies een man zijn woning op, omdat hij zelfmoord wilde plegen. 'Het leeft daar nog alsof het het de dag van gisteren was', vertelt Rob Mulder. Hij nam woensdag een kijkje in het dorp.