Meerdere appartementen Veendam moeten gesloopt worden (update)

Zes tot acht appartementen in het zwaarbeschadigde gebouw aan de Julianalaan in Veendam moeten worden gesloopt. Dat hebben de instanties aan de bewoners laten weten.

Vanmorgen ontplofte een appartement op de bovenste verdieping. De 37-jarige bewoner kwam daarbij om het leven. De ravage was enorm.Om 17.15 uur was er een persconferentie op het gemeentehuis van Veendam. Daar werd duidelijk dat in totaal vijftien appartementen nader onderzocht moeten worden. Dat betekent dat ongeveer dertig bewoners vannacht niet terug naar huis kunnen.Voor hen is opvang geregeld. De resultaten van het onderzoek naar de stabiliteit worden donderdag bekend.Acantus meldde verder dat mensen waarvan het appartemtent wel veilig is verklaard, ook elders opgevangen kunnen worden als ze niet thuis durven te slapen.