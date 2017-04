Grootste asielzoekerscentrum van Nederland geopend in Ter Apel

In Ter Apel is woensdagmiddag de nieuwbouw van het azc officieel geopend.

Het gaat om 256 woningen, kantoren, een school met gymzaal en gebouwen voor medische zorg en recreatie. Dankzij de nieuwbouw stijgt de capaciteit van het complex van 1200 naar 2000 asielzoekers. Daarmee heeft Ter Apel het grootste azc in Nederland.Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, voerde de openingshandeling uit.Carolien Schippers, manager huisvesting van het COA, spreekt van een voorbeeld voor andere azc's. 'We zijn hier heel erg trots op. Zo willen we het graag hebben. Er is goed nagedacht over kwaliteit, goede leefbaarheid, beheersbaarheid en duurzaamheid. Dankzij warmtepompen en zonnepanelen op de daken hebben we hier heel weinig energiekosten.'De uitbreiding van het bestaande azc kostte 73 miljoen euro. Voor dat geld is de toekomst voor de komende dertig jaar gewaarborgd. Schippers: 'We hebben hier natuurlijk al een langdurige relatie met de gemeente. Maar ook voor de komende dertig jaar hebben we afgesproken dat dit de asielhoofdstad van Nederland blijft. Bovendien genereert het enorm veel werkgelegenheid. Er werken hier momenteel 1100 mensen.'