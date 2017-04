Live: bijeenkomst voor gedupeerden aardgaswinning

(Foto: RTV Noord/Jan Been)

'Het roer moet om.' Dat is één van de thema's woensdagavond tijdens een bijeenkomst over de gevolgen van de gaswinning. De samenkomst is live te volgen via de site, app en Facebook van RTV Noord.





De sessie begint om 19.30 uur en duurt ongeveer tot 21.30 uur.





