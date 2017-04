Staten roept unaniem op tot nieuw 'open overleg' in bevingsgebied

Het nieuwe schadeprotocol voor de inwoners van het bevingsgebied moet alsnog een open overleg worden, waarbij de uitkomst niet op voorhand lijkt vast te staan.

Dat is de wens van Provinciale Staten. Woensdag werd een motie met deze oproep unaniem aangenomen. Er moet ruimhartig worden vergoed in het nieuwe protocol en de persoonlijke omstandigheden van mensen moeten het uitgangspunt zijn, zo luidt de oproep.'De brief van minister Kamp wekte de suggestie dat er al afspraken zijn gemaakt', concludeert fractievoorzitter Stieneke van der Graaf (ChristenUnie). 'Dat was reden voor de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad om uit het overleg te stappen. De ChristenUnie begrijpt dat wel.'Tim Zwertbroek (D66) onderstreepte die conclusie. 'Groningen verdient ruimhartigheid en tempo, tempo, tempo. Want het proces duurt erg lang.'De opdracht voor gedeputeerde Eelco Eikenaar en de overige maatschappelijke organisaties in het bevingsgebied is duidelijk: ga in gesprek met elkaar en doe dat vooral zonder vooringenomenheid.'Het signaal dat ik oppik is dat het nieuwe schadeprotocol moet kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak', zegt hij. 'Ook het herstel van vertrouwen staat daarbij voorop. En daarvoor moeten we nog heel wat werk verrichten.'