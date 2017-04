AkzoNobel wil chemietak afstoten; wat gebeurt er met fabriek Delfzijl?

Het zijn spannende tijden voor AkzoNobel. Het Nederlandse verf- en chemiebedrijf dreigt te worden overgenomen door het Amerikaanse PPG.

De directie van Akzo probeert dat uit alle macht te voorkomen door de chemietak van het bedrijf af te stoten. Daar horen ook de zout- en chloorfabrieken in Delfzijl bij.De kernactiviteit van Akzo is de lak-en verftak. Door alle energie, alle middelen hierop te richten en de andere activiteiten af te stoten, hoopt de directie de aandeelhouders te overtuigen dat ze beter af zijn als ze hun aandelen houden en dus niet verkopen aan PPG.De vraag is echter wat dat voor de fabriek in Delfzijl betekent. Daar werken zo'n 300 mensen die in dienst zijn van Akzo. Maar het gaat om meer: er zijn allerlei toeleveringsbedrijven, schoonmakers, beveiliging, die indirect werk hebben door de fabriek in Delfzijl.Vier jaar bevond Aldel zich in een soortgelijke situatie. Gaan we dat nu weer beleven? Ingewijden denken dat het zo'n vaart niet loopt. In Delfzijl staat niet één, maar vijf fabrieken. Het begint met zout, dan heb je elektricteitopwekking, daarmee maak je chloor en dat is weer een grondstof voor allerlei andere producten.Ze hebben de hele productiekolom, van grondstof tot eindproduct, in handen. Dat maakte het geheel veel waardevoller dan als je slechts één ding maakt, zoals Aldel.FNV Procesindustrie houdt de situatie bij AkzoNobel scherp in de gaten. Volgens bestuurder Erik de Vries van de bond is het 'geen overbodige luxe' dat er net een verlenging van het sociaal plan voor een periode van drie jaar overeen is gekomen met de onderneming.'De FNV maakt zich sterk voor behoud van werkgelegenheid van iedereen die op dit moment werkt bij Akzo. Dit is ook wat de werknemers willen. Dreigen er andere dingen te gebeuren, dan zullen zij luid en duidelijk hun stem laten horen.'Donderdag wordt duidelijk of PPG zich neerlegt bij de vrijwillige opsplitsing van Akzo. Het lijkt erop van niet, want ze hebben al laten weten dat ze hun eigen bod beter vinden.Volgende week, 25 april, is er een belangrijke aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. Dan wordt duidelijk wat de aandeelhouders doen: gaan ze akkoord met de opsplitsing, of verkopen ze hun deel toch aan PPG.