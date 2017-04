Ronald McDonald Huis wil uitbreiden om wachtlijst te voorkomen

(Foto: Beppie van der Sluis / RTV Noord)

Het Ronald McDonald Huis in de stad wil uitbreiden. Er zijn tekeningen gemaakt voor een uitbreiding met vier kamers.

Buurtbewoners kregen vanavond inzage over de plannen.



Bijna altijd vol

'We hebben een bezettingspercentage van 95 procent', vertelt manager van het huis Jolanda Kamphuis. Dit betekent dat de 24 kamers in het huis vaak allemaal bezet zijn. Kamphuis: 'Er is over het algemeen een goede doorloop, maar het komt voor dat ouders op de wachtlijst komen. Dat is vervelend, want je wilt graag ieder gezin die dat nodig heeft verwelkomen.'



In het huis kunnen ouders verblijven gedurende de ziekenhuisopname van hun kind.



Altijd een slaapplek

Wanneer het Ronald McDonald Huis vol is, zorgt het ziekenhuis voor een andere slaapplek. Zo heeft het UMCG een aantal kamers in het NH hotel tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis. 'Dit is wel een stuk duurder en minder prettig voor de ouders', vertelt Kamphuis.

Voor een kamer in het Ronald McDonald Huis betalen ouders 15 euro per nacht. De rest wordt betaald vanuit donaties en giften van derden.



Steun aan elkaar

Christine Arends en haar man uit Rijssen verbleven tien dagen in het NH hotel voordat er plek was in het Ronald McDonald Huis. Hun dochtertje heeft een aangeboren hartafwijking en wordt behandeld in het UMCG. 'Het voordeel van het Ronald McDonald Huis is dat je hier alle faciliteiten hebt die je thuis ook hebt. Je kan hier bijvoorbeeld koken, wassen en je hebt je eigen koelkast en lades. In een hotel is dat niet zo.'



Dit beaamt ook Nynke Holtrop. Haar man en zij verblijven nu vijf maanden in het huis. Hun dochtertje is te vroeg geboren en door vele complicaties mag ze niet naar huis. Holtrop: 'Iedereen die hier is heeft zorgen en maakt iets vergelijkbaars mee. Dan heb je soms steun aan elkaar.'



Volgens beide moeders is het belang van het bestaan van het Ronald McDonald Huis groot. 'Het enige wat je kan doen voor je kind is dichtbij zijn, de rest moet je uit handen geven. Dan is het fijn dat je op loopafstand kan verblijven', vertelt Arends.



Gespecialiseerde behandelingen

De reden dat het zo druk is in het huis, ligt volgens Kamphuis onder andere aan de gespecialiseerde behandelingen die het UMCG in huis heeft. Zo is het ziekenhuis bijvoorbeeld de enige in Nederland die een lever- en darmtransplantatie bij kinderen uitvoert.



Uitbreiden op locatie

Het Ronald McDonald Huis wil uitbreiden met vier kamers, waardoor het totaal op 28 kamers komt. Kamphuis: 'Dit moet volgens ons onderzoek genoeg zijn om een betere doorloop te creëren.' Het onderzoek is gebaseerd op ontwikkelingen in de zorg en op de speerpunten van het kinderziekenhuis in de toekomst.



De uitbreiding moet plaatsvinden op hetzelfde terrein. Kamphuis: 'We hebben een groot dakterras, waar de nieuwe kamers op gebouwd kunnen worden.'

