Long stay aangevraagd voor moordenaar Anne de Ruyter de Wildt

Voor de 46-jarige Henk S., die voor de moorden op Anne de Ruyter de Wildt in Groningen en Annet van Reen in Utrecht, werd veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging, is een long stay status aangevraagd.

Dit bleek woensdag tijdens een zitting waarin het Openbaar Ministerie vroeg de tbs met twee jaar te verlengen. Iemand met een long stay status komt niet in aanmerking voor een terugkeer in de maatschappij.In 2014 werd al eens een long stay status aangevraagd, omdat de man onbehandelbaar bleek. Hij werd eind 2014 als laatste poging overgeplaatst naar de Van Mesdagkliniek in Groningen, waar hij toch nog een behandeltraject in ging. De man vertoonde passief en agressief gedrag en werd intern overgeplaatst.Toen in oktober 2016 ook nog bleek dat hij handelde in medicijnen, die hij zelf moet slikken, was de maat vol. Twee weken geleden is de long stay opnieuw aangevraagd. Hierin is nog niets besloten.Het lichaam van Anne de Ruyter de Wildt werd op 1 mei 1997 langs het spoor bij station Noord in Groningen aangetroffen. De studente Sociologie was gewurgd.Via een match in de DNA-databank kwam Henk S. als moordenaar naar voren. De man had in 1994 in Utrecht Annet van Reen vermoord. Hij werd in 2000 aangehouden en in 2001 veroordeeld.Deskundigen zien geen enkele voortgang in de behandeling van Henk S. Mocht de long stay niet worden geaccepteerd dan 'staat hij nog steeds aan het begin van de hele behandeling', zei een deskundige tijdens de zitting.Volgens de officier duurt de behandeling van S. al zeventien jaar en 'is die slepend'. Hij vordert een tbs-verlenging van twee jaar, 'maar het lijkt erop dat dit afstevent op een long stay'.De advocaat vroeg de man nogmaals voor observatie naar het Pieter Baan Centrum te sturen en de tbs met hooguit een jaar te verlengen. S. is nu voldoende gemotiveerd, zei hij. 'Dat was hij ook voor een behandeling in de Van Mesdagkliniek', antwoordde de deskundige.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.