Stad wil discrimatie homo's beter aanpakken via meldpunt

Het Discriminatie Meldpunt Groningen moet een centrale rol krijgen in de aanpak van discriminatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LBHTI). Dat vinden burgemeester en wethouders van Groningen.

Het college heeft de uitkomsten van enkele onderzoeken bestudeerd, zoals dat van COC Groningen en Drenthe. Daaruit bleek vorig jaar dat eenderde van de LBHTI-groep zich onveilig voelt in het stadse uitgaansleven. Niemand die een incident meemaakte deed aangifte.De gemeente wil de aangiftebereidheid vergroten en hoopt in elk geval een beter overzicht te krijgen van alle gewelds-en discriminatieincidenten. Alle partijen, zoals de politie of COC, moeten voortaan de meldingen aan het Discriminatie Meldpunt doorgeven. Op de website van gemeente en COC en in een folder komt een overzicht te staan waar je terecht kan bij na een incidient.Samen met Huis voor de Sport en COC organiseert de gemeente bijeenkomsten voor sportverenigingen over hoe ze uitsluiting van deze groep kunnen voorkomen. Ook wil de gemeente andere overheden helpen die nog minder ver zijn met beleid op dit gebied.